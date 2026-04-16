Girolaguna da Caorle | in Bragozzo tra laguna e casoni

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, in occasione della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, si terrà un'escursione in laguna a bordo di un Bragozzo, l'imbarcazione tradizionale utilizzata in queste acque. L'evento si svolgerà tra la laguna e i casoni, abitazioni tipiche della zona. L'iniziativa offre l'opportunità di conoscere da vicino un elemento caratteristico del patrimonio locale.

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 — Nell'ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, Caorle propone un'escursione in laguna a bordo del Bragozzo, l'imbarcazione tradizionale di queste acque. Un percorso di circa un'ora e mezza che porta fino a un casone lagunare sull'isola dei.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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