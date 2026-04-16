Gira con un coltello nella zona di Marmore | scatta il divieto di ritorno

Un uomo tunisino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stato fermato mentre si trovava nella zona di Marmore con un coltello. A seguito dell’accaduto, il Questore ha firmato un decreto che gli vieta di tornare in quella zona. Il provvedimento mira a prevenire eventuali problemi e garantire la sicurezza pubblica.

Il Questore Michele Abenante ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di un tunisino, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. L’uomo - controllato dai carabinieri di Piediluco - è stato trovato in possesso di un coltello. Il provvedimento prevede il divieto di ritorno.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gira armato di coltello in piazza e scatta il controllo: ferito agente Leggi anche: Sorpreso mentre gira per strada con un coltello, denunciato Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: VILLAVERLA | GIRA CON UN COLTELLO E DROGA, DENUNCIATO DAGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE; Risse e la gang dei cani senza guinzaglio, ma per il prefetto non serve il presidio fisso. La rabbia dei residenti; Certosa, gira per strada con un coltello a serramanico: arrestato; Villaverla: gira in centro con coltello e droga, denunciato. Certosa, gira per strada con un coltello a serramanico: arrestatoUn trentenne è stato sorpreso dalla Polizia con l’arma, un Opinel di 9 centimetri. Si tratta del primo arresto con il nuovo Decreto Sicurezza ... lavocedigenova.it Villaverla: gira in centro con coltello e droga, denunciatoIn data 02 Aprile 2026 durante l'attività nel comune di Villaverla, gli agenti hanno proceduto al controllo di due soggetti che fin da subito hanno ... vicenzareport.it Amazon Music Italy: #9. “LA TESTA GIRA” ( @freddepalma, @Anitta & @RealEmisKilla) [+2] *New Peak* Apple Music Italy: #23. “LA TESTA GIRA” ( @freddepalma, @Anitta & @RealEmisKilla) [+2] *New Peak* — This is her 4th highest peak on the cou x.com https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/la-musica-che-gira-intorno-il-pd-di-chieti-apre-il-dibattito-sul-ruolo-degli-spazi-artistici-e-delleconomia-dei-festival.html - facebook.com facebook