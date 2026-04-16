Gip ammette | sieri Covid non testati Ma era giusto iniettarli a tappeto

Un giudice ha ammesso che i sieri contro il Covid non erano stati sottoposti a test approfonditi prima di essere somministrati. Tuttavia, ha anche affermato che, durante l’emergenza sanitaria, era corretto inocularli su larga scala senza prescrizione. La decisione si basa sulla necessità di rispondere rapidamente alla crisi, lasciando comunque aperta la discussione sulla sperimentazione e sulla sicurezza dei vaccini durante quel periodo.

Per il giudice Valeria Tomassini, l’emergenza pandemica giustificava l’inoculazione dei vaccini senza prescrizione e la sperimentazione di massa. Respinto il ricorso della madre di un 24enne deceduto dopo una dose. Per il gip Valeria Tomassini, un’emergenza sanitaria giustifica l’utilizzo a tappeto di «una cura sperimentale» come il vaccino anti Sars-Cov-2 e con simili premesse dovremmo rassegnarci a essere cavie in prossime, future pandemie. È davvero sconcertante quanto dichiara il giudice del Tribunale di Roma, nel rigettare l’opposizione all’istanza di archiviazione del procedimento contro Nicola Magrini, ex direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), presentata dalla mamma di un ventiquattrenne morto nell’ottobre del 2021, dieci giorni dopo la prima dose di Comirnaty.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gip ammette: sieri Covid non testati. «Ma era giusto iniettarli a tappeto» Notizie correlate Pfizer ferma i test sui sieri anti Covid: «Non interessano più a nessuno»Prima tenuti sottotraccia, ora annullati: tira una brutta aria in Pfizer, la casa farmaceutica che ha sviluppato i vaccini contro il Covid, dopo la... Lettera aperta al generale Vannacci: battaglia di verità sul vaccino Covid e scienza non è dogma, no a imposizione dei sieri pediatriciLETTERA APERTA AL GENERALE ROBERTO VANNACCI Egregio Generale Roberto Vannacci , ho seguito con attenzione la Sua recente intervista a La7, in cui Lei...