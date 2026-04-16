Giornata nazionale della salute della donna all' ospedale Frangipane-Bellizzi l' HOpen Week
Un’intera settimana dedicata al benessere femminile e alla medicina di genere. In occasione della decima edizione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, il 22 aprile, l’Asl Avellino conferma il proprio impegno sul fronte della prevenzione partecipando all’(H)Open Week promossa da.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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