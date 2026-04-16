Giornata del Turismo Fluviale | tutte le esperienze da vivere nel Veronese

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 si svolge la Giornata Regionale del Turismo Fluviale nella provincia di Verona. L’evento offre diverse attività lungo il fiume Adige, uno dei principali corsi d’acqua del Nord Italia. Le iniziative sono aperte ai visitatori e includono escursioni e iniziative legate alla presenza del fiume nel paesaggio e nella storia locale. La partecipazione coinvolge diversi operatori della zona.

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 la provincia di Verona partecipa alla Giornata Regionale del Turismo Fluviale con numerose esperienze lungo il fiume Adige, uno dei principali corsi d’acqua del Nord Italia, protagonista del paesaggio e della storia del territorio.Un weekend tra sport, natura e.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Gianmarco Mazzi al Quirinale per il giuramento da ministro del turismo: entusiasmo in terra veroneseDal legame con Verona alle prospettive nazionali, tra congratulazioni politiche e attese del comparto turistico. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giornata regionale del Turismo Fluviale 2026; Fiumi in festa: in Veneto si celebra la Giornata del Turismo Fluviale; Giornata del Turismo Fluviale: tutte le esperienze da vivere nel Veronese; Giornata Regionale del Turismo Fluviale. Dragon boat, vela, rafting, passeggiate, questo weekend nei fiumi Sile e PiaveSabato 18 e domenica 19 aprile 2026 la provincia di Treviso partecipa alla Giornata Regionale del Turismo Fluviale con un ricco programma di attività tra il Sile, uno dei principali fiumi di risorgiva ... trevisotoday.it Belluno, due giorni dedicati al turismo fluviale per rilanciare il territorio. Protagonista il Piave, tra rafting ed escursioniBORGO VALBELLUNA. La giornata regionale del turismo fluviale arriva anche in Valbelluna: due giorni dedicati ad attività slow e sostenibili per valorizzare il territorio e un turismo diverso ai pied ... ildolomiti.it #Noventa - Due eventi per celebrare il Piave nella Giornata regionale del turismo fluviale In occasione della Giornata regionale del Turismo Fluviale 2026, promossa dalla Regione, il Comune di Noventa di Piave organizza due iniziative di valorizzazione del fi - facebook.com facebook Conferenza stampa di presentazione, a Rovigo, per la seconda Giornata Regionale del Turismo Fluviale. 78 eventi in tutto il #Veneto, sabato 18 e domenica 19 aprile, per vivere il legame della nostra terra con i fiumi. Stiamo disegnando lo sviluppo turistico di x.com