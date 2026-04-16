Giornalisti in piazza | Sì al contratto no al precariato

Oggi i giornalisti sono scesi in piazza per manifestare a favore del rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto da dieci anni, e contro il precariato. È il terzo sciopero organizzato dalla Federazione nazionale stampa italiana da quando il contratto ha raggiunto la data di scadenza. L'iniziativa ha coinvolto diverse città, con partecipanti che hanno espresso la loro richiesta di stabilità e tutele nel settore.

Oggi, giovedì 16 aprile, è la giornata del, terzo sciopero dei giornalisti proclamato dalla Federazione nazionale stampa italiana per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Fieg-Fnsi, scaduto ormai da dieci anni.“Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fnsi, sciopero dei giornalisti per il contratto e manifestazione in piazza Castello Stop in redazione: giornalisti in rivolta per stipendi e precariatoI giornalisti della rete televisiva La7 hanno deciso di interrompere le attività lavorative questo venerdì 10 aprile, mobilitandosi per rivendicare... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma, giornalisti in piazza per l'equo compenso. Costante: Categoria unita a difesa dei diritti - FNSI; Sciopero dei giornalisti per il contratto di lavoro il 16 aprile. Alle 17,30 sit-in di Assostampa ai Cantieri culturali; Contratto scaduto, terzo sciopero. In piazza in tutta Italia anche per chi è senza; Giornalisti in piazza a Roma il 9 aprile: Subito le tabelle sull’equo compenso. In gioco la democrazia. Genova, giornalisti in piazza: presidio davanti alla Prefettura il 16 aprileGenova sciopero giornalisti il 16 aprile 2026: presidio davanti alla Prefettura per il rinnovo del contratto e la difesa dei diritti nel settore. ligurianotizie.it Sciopero dei giornalisti, cambia la programmazione Rai e Mediaset del 16 Aprile 2026: le novità in palinsesto, cosa salta per protestaSciopero nazionale dei giornalisti. La categoria dell'informazione radiotelevisiva incrocia le braccia per unirsi alle iniziative di protesta della carta stampata. Come cambia il palinsesto generalist ... tvblog.it Entrambi i sindacati USIGRai ed UniRai dei giornalisti e delle giornaliste Rai aderiscono allo sciopero senza distinzioni politiche #scioperogiornalisti - facebook.com facebook 16,44=15,40+19,72 Grazie a tutti gli ospiti e a voi che ci siete sempre @voltabuonaraioggi vi aspetta mi sa in anticipo per sciopero dei giornalisti. A dopo in diretta x.com