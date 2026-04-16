Giornalisti in piazza anche a Genova | Sì al contratto no al precariato

Oggi a Genova si sono radunati numerosi giornalisti per partecipare allo sciopero indetto dalla Federazione nazionale stampa italiana. La protesta si è concentrata sulla richiesta di rinnovo del contratto nazionale di lavoro, che ormai manca da dieci anni. I giornalisti hanno manifestato anche contro il precariato nel settore, sottolineando la necessità di condizioni contrattuali più stabili e sicure. L’evento si inserisce nel terzo sciopero complessivo indetto per questa causa.

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