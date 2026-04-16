Gianluca Galliani | Consigliai Modric a mio padre quando era nell’Under 21
Durante l'evento 'Il Foglio a San Siro', Gianluca Galliani, figlio di Adriano Galliani, ha condiviso un ricordo legato a Luka Modric, dichiarando di avergli consigliato di parlare con suo padre quando il calciatore era nell’Under 21. L’incontro si è svolto nello stadio, davanti a un pubblico di appassionati e giornalisti. Galliani ha raccontato di aver dato quel consiglio in un momento in cui il centrocampista croato cercava indicazioni sulla sua carriera.
Gianluca Galliani, figlio di Adriano Galliani, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio. Gianluca Galliani, figlio di Adriano Galliani, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino: ecco le sue dichiarazioni dal palco nel video del nostro inviato, Stefano Bressi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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