Gianluca Galliani | Consigliai Modric a mio padre quando era nell’Under 21

Durante l'evento 'Il Foglio a San Siro', Gianluca Galliani, figlio di Adriano Galliani, ha condiviso un ricordo legato a Luka Modric, dichiarando di avergli consigliato di parlare con suo padre quando il calciatore era nell’Under 21. L’incontro si è svolto nello stadio, davanti a un pubblico di appassionati e giornalisti. Galliani ha raccontato di aver dato quel consiglio in un momento in cui il centrocampista croato cercava indicazioni sulla sua carriera.