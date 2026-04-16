GF Vip scontro con Alessandra | Antonella scoppia in lacrime tra le braccia di Adriana
Al Grande Fratello Vip si sono verificati momenti di forte tensione tra alcuni concorrenti, con Antonella D'Elia che ha avuto un confronto acceso con Alessandra Mussolini. Durante la discussione, Antonella si è lasciata andare alle lacrime e si è rifugiata tra le braccia di Adriana Volpe. La situazione ha suscitato scalpore tra i presenti, contribuendo a un clima complessivamente incandescente all’interno della casa.
Clima incandescente al Grande Fratello Vip: tensioni alle stelle tra Antonella D'Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, tra attacchi personali e momenti di forte fragilità. Al Grande Fratello Vip l'alleanza tra Antonella D'Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe è durata pochissimo. A far esplodere le tensioni è stata la catena di salvataggio durante l'ultima puntata, quando la scelta della Mussolini di salvare Raul Dumitras ha innescato polemiche immediate. Litigi e frecciatine nella Casa: clima sempre più teso Nel corso della giornata successiva, gli scontri non si sono fatti attendere. Da una parte Alessandra Mussolini ha continuato a provocare, dall'altra Antonella D'Elia ha risposto colpo su colpo.🔗 Leggi su Movieplayer.it
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