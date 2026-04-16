Al Grande Fratello Vip si sono verificati momenti di forte tensione tra alcuni concorrenti, con Antonella D'Elia che ha avuto un confronto acceso con Alessandra Mussolini. Durante la discussione, Antonella si è lasciata andare alle lacrime e si è rifugiata tra le braccia di Adriana Volpe. La situazione ha suscitato scalpore tra i presenti, contribuendo a un clima complessivamente incandescente all’interno della casa.

Clima incandescente al Grande Fratello Vip: tensioni alle stelle tra Antonella D'Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, tra attacchi personali e momenti di forte fragilità. Al Grande Fratello Vip l'alleanza tra Antonella D'Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe è durata pochissimo. A far esplodere le tensioni è stata la catena di salvataggio durante l'ultima puntata, quando la scelta della Mussolini di salvare Raul Dumitras ha innescato polemiche immediate. Litigi e frecciatine nella Casa: clima sempre più teso Nel corso della giornata successiva, gli scontri non si sono fatti attendere. Da una parte Alessandra Mussolini ha continuato a provocare, dall'altra Antonella D'Elia ha risposto colpo su colpo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip, scontro con Alessandra: Antonella scoppia in lacrime tra le braccia di Adriana

Notizie correlate

Alessandra Mussolini tra i concorrenti del Gf Vip senza Signorini, il cast da Adriana Volpe ad Antonella EliaIl cast dei concorrenti della nuova edizione del Gf Vip, senza Alfonso Signorini e con Ilary Blasi alla conduzione, è stato svelato ufficialmente.

Gf Vip, la rivincita delle bionde: il protagonismo di Alessandra, Antonella, Adriana (e Ilary)Una puntata del Gf Vip appassionante con liti senza fine tra le tre grandi protagoniste: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe ed Antonella Elia...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip stasera, cosa sta succedendo? Diretta del 14 aprile; Grande Fratello Vip, Adriana Volpe crolla in diretta: Eliminatemi, scontro con Mussolini; Adriana Volpe in crisi al GF Vip: Non sono così forte. Scoppia a piangere e si isola nel ripostiglio; GF Vip, scontro acceso tra Paola Caruso e Antonella Elia: Non mi parlare più.

GF Vip, scontro con Alessandra: Antonella scoppia in lacrime tra le braccia di AdrianaClima incandescente al Grande Fratello Vip: tensioni alle stelle tra Antonella D'Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, tra attacchi personali e momenti di forte fragilità. movieplayer.it

GF Vip, tensione alle stelle tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo: Stai diventando perfidaScontro acceso nella Casa del GF Vip: tra incomprensioni, accuse e tentativi di chiarimento, il rapporto tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo si trasforma in una rottura sempre più evidente. notizie.it

GF VIP - “L’alleanza delle bionde” è già finita! Nella casa è crollato tutto, Antonella Elia ha perso la pazienza per via delle bugie che le sono state raccontate e tra le due donne è nata un’accesa lite in cucina. Cosa è susccesso con Alessandra Mussolini - facebook.com facebook