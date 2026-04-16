GF Vip Mussolini in preda alla rabbia | teglie che sbattono libri che volano e la Elia in lacrime

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, si sono verificati recenti momenti di forte tensione. Un concorrente, visibilmente arrabbiato, ha sbattuto le teglie e lanciato libri, mentre un'altra partecipante si è lasciata andare alle lacrime. La situazione ha di fatto rotto l'equilibrio che si era creato negli ultimi giorni, portando a un clima di grande agitazione tra i presenti.

La tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2026 ha ormai raggiunto livelli altissimi, e quello che sembrava un fragile equilibrio costruito negli ultimi giorni si è sgretolato nel giro di pochissimo tempo. Il patto di alleanza tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia, nato quasi per necessità strategica, si è rivelato fin da subito instabile, fino a rompersi definitivamente in meno di 24 ore. Tutto è precipitato durante la diretta, quando Ilary Blasi ha smascherato il tradimento che ha cambiato gli equilibri del gruppo. A colpire alle spalle le due compagne è stata proprio Alessandra Mussolini, che nella catena di salvataggio ha deciso di nominare Raoul, lasciando così Adriana e Antonella esposte e senza protezione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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