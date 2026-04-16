Genova | La cabinovia della discordia con Maurizio Uremassi ingegnere

A meno di un anno dall’avvio, l’amministrazione di Genova ha presentato uno studio su una cabinovia destinata a collegare zone della città. L’infrastruttura è stata progettata pensando a un futuro di sviluppo, con l’obiettivo di realizzare un progetto che in passato era rimasto solo sulla carta. La discussione riguarda ora le implicazioni e la fattibilità di questa opera, che ha suscitato diverse reazioni tra cittadini e esperti.

In meno di un anno l’amministrazione ha portato alla luce uno studio su un’infrastruttura pensata in chiave futura, rivendicando la capacità di trasformare in realtà ciò che spesso resta solo promessa. «Avevamo garantito un’alternativa allo Skymetro e l’abbiamo realizzata in pochi mesi», ha dichiarato la sindaca Silvia Salis, affiancata dall’intera giunta durante la presentazione del progetto della cabinovia della Val Bisagno, definita anche funivia dal professor Pierluigi Coppola, ordinario di pianificazione dei trasporti al Politecnico di Milano, incaricato dal Comune di redigere l’analisi. Tuttavia, restano numerosi dubbi sul progetto: lo studio prevede che solo l’1% degli automobilisti passerebbe alla cabinovia, mettendo in discussione la convenienza dell’opera.🔗 Leggi su Panorama.it Notizie correlate La cena della discordia: Locatelli con gli interisti fa infuriare gli juventini (ma è una buona notizia)Galeotta fu la serata consumata al tavolo di una nota trattoria nelle vicinanze di Coverciano. Arenella, abbattuto il pino della discordia: “Intervento con ingente schieramento di forze dell’ordine”Tempo di lettura: 2 minutiQuasi un anno di rinvii, un tira e molla con gli ambientalisti in prima linea: alla fine, è stato abbattuto il pino...