Genocidio in Libano silenzio delle istituzioni italiane davanti ad annessione israeliana e sfollamento di 1,5mln di persone

Le notizie riferiscono di un possibile genocidio in Libano, con accuse di azioni che ricordano quelle di Gaza. Secondo fonti, circa 1,5 milioni di persone sono state sfollate, mentre le istituzioni italiane non hanno ancora preso posizione ufficiale rispetto a quanto accade nel paese. Le tensioni tra le parti sono aumentate, e si segnalano crescenti preoccupazioni internazionali per la situazione umanitaria e le possibili implicazioni regionali.

Israele prepara un genocidio per il Libano, esattamente su modello di Gaza, mentre le istituzioni italiane rimangono in silenzio: solo Tajani rompe il fronte con critiche a Tel Aviv, ma viene subito richiamato Nonostante il genocidio che Israele si sta preparando ad applicare in Libano, su mo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genocidio in Libano, silenzio delle istituzioni italiane davanti ad annessione israeliana e sfollamento di 1,5mln di persone Notizie correlate L’annessione illegale israeliana della Cisgiordania è cosa fattaDallo scorso dicembre le autorità israeliane hanno adottato una serie di misure illegali, deliberatamente concepite per espropriare la popolazione... Leggi anche: Incendio delle baracche in via Po, Bettati: "Parma non può diventare una favelas nel silenzio delle istituzioni" Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il coraggio di Sanchez, la violenza di Netanyahu, il silenzio dell’Europa; Cagliari: mobilitazione per il Libano - Pressenza. Genocidio in corso: l’ipocrisia di chi taceMentre mezzo mondo festeggia una finta tregua tra Trump e Iran, il socio d’affari e di massacri, Benjamin Netanyahu, continua ad ammazzare in Libano, Gaza, Cisgiordania. Bambini, anziani, donne, osped ... articolo21.org Cagliari: mobilitazione per il LibanoL’altro ieri, giovedì 9 aprile 2026, si è svolta a Cagliari una manifestazione di solidarietà con la popolazione libanese, sottoposta il giorno precedente ... pressenza.com Nessuno stupore. Mi è sempre stato molto chiaro. A me e a molti tra voi. Ma tanto i soliti violenti mononeuronali continueranno a negare l’evidenza, insultando chi si oppone al genocidio e votando chi alimenta questo osceno scenario di odio e intolleranza abi facebook Al senato non è passata ma il voto è storico 40 a 59. Tutti i repubblicani hanno votato contro lo stop (per bombe da 500kg e bulldozer blindati cioè gli strumenti del genocidio e della pulizia etnica) ma ben 40 senatori democratici su 47 hanno detto si allo stop 2 x.com