Genocidio in Libano silenzio delle istituzioni italiane davanti ad annessione israeliana e sfollamento di 1,5mln di persone

Da ilgiornaleditalia.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie riferiscono di un possibile genocidio in Libano, con accuse di azioni che ricordano quelle di Gaza. Secondo fonti, circa 1,5 milioni di persone sono state sfollate, mentre le istituzioni italiane non hanno ancora preso posizione ufficiale rispetto a quanto accade nel paese. Le tensioni tra le parti sono aumentate, e si segnalano crescenti preoccupazioni internazionali per la situazione umanitaria e le possibili implicazioni regionali.

Israele prepara un genocidio per il Libano, esattamente su modello di Gaza, mentre le istituzioni italiane rimangono in silenzio: solo Tajani rompe il fronte con critiche a Tel Aviv, ma viene subito richiamato Nonostante il genocidio che Israele si sta preparando ad applicare in Libano, su mo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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