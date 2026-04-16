Gemma Galgani è stata colpita da un’improvvisa intossicazione che ha messo a rischio la sua partecipazione alle prossime registrazioni di Uomini e Donne. La situazione ha causato preoccupazioni tra il personale della produzione, che ha dovuto adottare misure di emergenza per gestire il malessere dell’ospite. La sua assenza avrebbe potuto influenzare il programma previsto per la prossima settimana.

Gemma Galgani ha rischiato seriamente di saltare le nuove registrazioni di Uomini e Donne a causa di un malessere improvviso. La protagonista del trono over ha dovuto affrontare un’intossicazione alimentare proprio mentre si avvicinavano gli appuntamenti negli studi Elios, con un impatto diretto sulla sua partecipazione alle riprese previste per il 14 aprile 2025. Il peggioramento fisico della dama torinese. Un problema di salute ha messo in allerta i fan della dama di Torino nelle ore precedenti il nuovo set. Attraverso i propri canali social, la protagonista ha rivelato di aver subito un brutto episodio di intossicazione alimentare, descrivendo una condizione di forte difficoltà respiratoria definendola come un momento di apnea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gemma Galgani nel mirino: brutta intossicazione, rischio per il set

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