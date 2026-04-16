Gasolio tossico a Roma | 10mila litri sequestrati motori a rischio

A Roma, le autorità hanno sequestrato oltre 10.000 litri di gasolio considerato non conforme. L’intervento è stato effettuato dalla Guardia di Finanza, che ha intercettato il materiale durante un’operazione specifica. I dettagli sulla provenienza e sulle modalità di distribuzione del carburante non sono stati comunicati. La scoperta riguarda un quantitativo considerevole di gasolio considerato tossico o non idoneo all’uso.

Oltre 10mila litri di gasolio non conforme sono stati bloccati dalle autorità a Roma dopo un’operazione mirata della Guardia di Finanza. I controlli, che hanno coinvolto diversi distributori nella Capitale, hanno evidenziato criticità sia sulla qualità tecnica del carburante che sulla trasparenza dei prezzi esposti ai consumatori, portando al sequestro di grandi quantità di prodotto e a sanzioni amministrative per i gestori coinvolti. L’attività di vigilanza è stata coordinata dal 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma in stretta collaborazione con gli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’obiettivo del piano di monitoraggio...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gasolio tossico a Roma: 10mila litri sequestrati, motori a rischio Notizie correlate Leggi anche: Roma, colpo al gasolio tossico: 24.000 litri sequestrati a Roma Leggi anche: Il caso dei 10mila litri di gasolio sequestrati a Roma, due gestori indagati per violazioni sulla qualità