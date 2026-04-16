Negli ultimi mesi, le importazioni di gas russo in Europa sono aumentate significativamente, con la Spagna che registra un incremento del 124%. Nonostante le dichiarazioni ufficiali e le promesse di ridurre la dipendenza, i dati mostrano un aumento dei flussi commerciali. A meno di tre anni dall’entrata in vigore del divieto di importazione di gas naturale liquefatto russo, fissato per il gennaio 2027, i numeri confermano un trend in controtendenza rispetto agli obiettivi dichiarati.

L’Europa predica bene ma razzola male. A pochi mesi dall’entrata in vigore del tanto sbandierato divieto alle importazioni di gas naturale liquefatto (LNG) russo, fissato per il 1° gennaio 2027, i dati dei flussi commerciali raccontano una storia diametralmente opposta. Secondo una nuova analisi del think tank finlandese Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), riportata dalla Berliner Zeitung, l’Unione Europea non solo non ha ridotto la dipendenza ma sta anzi incrementando gli acquisti, con la Spagna in veste di nuovo grande acquirente. A marzo, le importazioni di LNG russo in Spagna sono letteralmente esplose: +124% rispetto a febbraio, per un valore di circa 355 milioni di euro.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gas russo, boom di importazioni in Europa: Spagna in vetta con +124%

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