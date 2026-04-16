Garlasco trovata impronta femminile di un piede nudo 37-38 con alluce valgo davanti alla porta soffietto non è di Chiara Poggi

A Garlasco sono state trovate tracce di un’impronta femminile di un piede nudo, con una taglia tra 37 e 38 e presenza di alluce valgo, davanti a una porta soffietto. Le analisi recenti hanno escluso che l’impronta appartenga alla persona coinvolta nel caso Chiara Poggi. Nuove analisi sono state condotte per approfondire il dettaglio e chiarire eventuali implicazioni legate alla scena del crimine.

Nuove tracce potrebbero riscrivere la storia del delitto di Garlasco Le nuove analisi condotte nella villetta di via Pascoli, dove nel 2007 fu uccisa Chiara Poggi, avrebbero portato alla luce una "nuova" traccia: un’impronta di piede nudo femminile, individuata nei pressi della porta a soffie.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, "trovata impronta femminile di un piede nudo 37-38 con alluce valgo davanti alla porta soffietto, non è di Chiara Poggi" Notizie correlate Alluce valgo, un ortopedico spiega l’unica cura possibile per la deformità del piedeL'alluce valgo può portare dolore, fastidio a camminare e anche tanta insicurezza: un medico spiega a Fanpage. “Una mano insanguinata”. Garlasco, il giallo dell’impronta sul pigiama di Chiara PoggiA quasi vent’anni dal delitto che ha sconvolto la provincia pavese, il caso Garlasco continua a far discutere e a generare nuovi interrogativi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Garlasco, l'impronta femminile di un piede nudo 37-38 con alluce valgo (non è di Chiara). Il killer è una donna?; Delitto di Garlasco, spunta l’impronta di piede femminile non di Chiara: a chi appartiene; Garlasco, colpo di scena: Impronta femminile con alluce valgo | Libero Quotidiano.it; Garlasco svolta nell’indagine: nuova impronta femminile con alluce valgo riapre il caso di omicidio. Garlasco, nuova testimonianza sull’auto sospetta sotto casa di Chiara e sui due occupantiNuovi testimoni e tracce riaprono il caso Garlasco dopo 19 anni Nuovi elementi emergono sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco (Pavia) il 13 a ... assodigitale.it Garlasco svolta nell’indagine: nuova impronta femminile con alluce valgo riapre il caso di omicidioNuove impronte nella villetta di Garlasco riaprono i dubbi sul delitto Nella villetta di Garlasco, scena del delitto di Chiara Poggi, sarebbero emerse ... assodigitale.it L'anticipazione di Mattino Cinque sul delitto di #Garlasco: "Il computer di Chiara Poggi ha parlato. Trovati nuovi elementi molto importanti". LEGGI L'ARTICOLO facebook Ultim'ora: dal computer di Chiara #Poggi nuovi elementi che riguardano un'area oltre #Garlasco Gli aggiornamenti in diretta a #Mattino5 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com