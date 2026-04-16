Furto in serie dei videocitofoni | blitz notturno dei ladri ad Avellino

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile, un gruppo di ladri ha colpito diversi condomini nella zona di via Piave e nelle aree vicine ad Avellino. Durante il blitz, sono stati rubati tutti i videocitofoni di ultima generazione installati lungo la strada. Gli episodi sono avvenuti in rapida sequenza e senza esitazioni, lasciando le abitazioni prive di questi dispositivi di sicurezza. La polizia sta indagando sulla serie di furti.

Avellino, 16 aprile 2026 — Un colpo rapido, organizzato e chirurgico.Nel cuore della notte ignoti hanno messo a segno un furto seriale ai danni dei condomini di via Piave e delle zone limitrofe, portando via tutti i videocitofoni di ultima generazione installati lungo la strada.I malviventi hanno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Blitz notturno dei ladri nell’azienda. Arrivano i carabinieri, un arrestoTenta un furto nella zona industriale di Medicina, ma viene scoperto ed arrestato in flagranza di reato. Doppio furto nella notte: blitz dei ladri in un bar e un negozio di alimentariSull’episodio indagano i carabinieri della zona, che stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini della videosorveglianza per risalire... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torino, scia di furti d'auto: nel mirino il deposito Gerbido e i concessionari; Merano, il caso dei furti di profumi in serie: individuati cinque responsabili; Furti in serie nello stesso negozio, identificati i predoni; Furti in serie a Canossa, denunciato un 38enne: si cerca il complice. Furti in serie a Canossa: identificato un 38enneNella notte del 2 dicembre, a Canossa, si sono verificati diversi furti in abitazione e nelle pertinenze di immobili. Secondo quanto ricostruito dai ... redacon.it Stadano ‘sotto assedio’. Furti in serie nel paese. Sos a sindaco e prefettoNon si ferma l’ondata di furti nella frazione di Stadano, e la tranquillità dei residenti si sta trasformando in un diffuso stato di allarme. Dopo la violenta rapina a un imprenditore di pochi giorni ... lanazione.it Fermata in farmacia dopo il furto di cosmetici: denunciata 45enne, decisivo l’intervento del titolare - facebook.com facebook Buco nel muro e tentano il #furto alle #poste: messi in fuga dall'allarme x.com