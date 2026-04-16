Furti in serie nello stesso negozio identificati i predoni

Da perugiatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Città di Castello ha denunciato un uomo di 39 anni, cittadino romeno con precedenti, e una donna di 43 anni, cittadina italiana, in relazione a tre furti avvenuti nel medesimo negozio della città. Gli episodi sono stati ricostruiti dopo aver identificato i sospettati che, secondo le indagini, si sarebbero resi responsabili di più furti nello stesso negozio.

Furti in serie nello stesso negozio, stanati i predoni. La polizia di Città di Castello ha denunciato un 39enne, cittadino romeno con precedenti, e una 43enne, cittadina italiana, per tre furti distinti ai danni di un negozio della città.  Le indagini sono partite dalla denuncia del titolare.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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