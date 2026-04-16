Furti in serie nello stesso negozio identificati i predoni

La polizia di Città di Castello ha denunciato un uomo di 39 anni, cittadino romeno con precedenti, e una donna di 43 anni, cittadina italiana, in relazione a tre furti avvenuti nel medesimo negozio della città. Gli episodi sono stati ricostruiti dopo aver identificato i sospettati che, secondo le indagini, si sarebbero resi responsabili di più furti nello stesso negozio.

Furti in serie nello stesso negozio, stanati i predoni. La polizia di Città di Castello ha denunciato un 39enne, cittadino romeno con precedenti, e una 43enne, cittadina italiana, per tre furti distinti ai danni di un negozio della città. Le indagini sono partite dalla denuncia del titolare.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il ladro che ruba due televisori e poi ritorna nello stesso negozio Sette furti in poco più di un anno nello stesso supermercato: in carcere un 51enneFIRENZE – La polizia di Firenze ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di furto aggravato, minaccia grave e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Furti in serie nello stesso negozio, identificati i predoni; Furti in serie nei negozi, una denuncia; Un mese di furti in Serie A e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso; Reggio Emilia celebra la Festa della Polizia: nel 2025 1.471 furti, 427 truffe e 120 kg di droga sequestrata. Furti in serie a Visciano, il Pd come la Lega: sì alle rondeUna valanga di furti nell'ultimo mese. Una situazione sempre più insostenibile a Visciano, comune di 4500 abitanti sulle colline del Nolano. Per questo motivo in serata ci sarà un consiglio comunale ... ilmattino.it Furti in serie nelle abitazioni: Bande che arrivano da fuori, abbiamo rafforzato i controlliL’attenzione resta alta: stiamo mettendo in atto le contromisure per questo aumento temporaneo di furti. Dopo l’ondata di colpi messi a segno o tentati negli ultimi giorni in tutta la provincia, il ... ilrestodelcarlino.it I furti di auto di lusso sono aumentati negli ultimi anni in Svizzera. Parte del colpi sono organizzati da reti criminali e messi a segno da ragazzi assoldati sui social media. - facebook.com facebook Furti di profumi al duty free dell’aeroporto di Pisa: arrestati con 4.500 euro di articoli / VIDEO x.com