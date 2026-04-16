Fuorisalone itinerario 5VIE

Durante il Fuorisalone, l'itinerario delle 5VIE si anima con installazioni e mostre dedicate al design e all'innovazione. Tra gli interventi, spicca una riflessione del fisico su come la coscienza sia legata alla capacità di vivere l'esperienza attraverso i Qualia e di comprendere il senso di ciò che si percepisce. L'evento si conferma come un momento di confronto tra arte, tecnologia e scienza, attirando visitatori da tutta la città.

Per il fisico Federico Faggin, “la coscienza è la capacità di fare esperienza attraverso i Qualia e imparare a conoscere il significato di tale esperienza”. QoT – Qualia of Things è anche il tema che anima la design week di 5VIE, dove la progettualità abbraccia l’esperienza reale. L’itinerario si sonda tra dieci produzioni originali e un’infinità di gallerie come lo Spazio Rossana Orlandi di via Bandello e spazi privati, eccezionalmente aperti al pubblico, come lo Studio davidnicolas con il progetto La Boiserie, in via San Maurilio 19. Prima tappa la sala delle Cavallerizze del Museo Leonardo da Vinci, dove il design globale si mostra attraverso progetti come il portale di Studio mo man tai e ALMA WATER – La stanza del mare di Sara Ricciardi Studio.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Fuorisalone, itinerario 5VIE Notizie correlate "chiedi alla luna" al fuorisaloneIn occasione della Milano Design Week – FuoriSalone26, negli spazi di INTERNI MATERIAE nel Cortile d’Onore Università degli Studi di Milano, dal 20... fst fuorisalone time: mostra collettivaFST FUORISALONE TIME, una mostra d'arte collettiva tutta da vivere dal vivo! Un'occasione imperdibile per immergerti nell'arte e nel design fatti con... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Fuorisalone 2026, ecco le installazioni effetto wow a Milano da postare sui social. Fuorisalone, itinerario 5VIESi snoda tra Via Olona e Piazza Cordusio e punta sulla creatività d’autore nel segno dei Qualia of Things, ossia il design come pratica estetica ed etica. panorama.it 5VIE | Dibiesse Cucine, le novità e l’installazione firmata Michele MarconDibiesse Cucine presenta Stile, installazione firmata da Michele Marcon, e diverse novità della propria collezione cucine ... ambientecucinaweb.it