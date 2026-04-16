Frosinone libri di testo gratuiti | avviso per le librerie accreditate

Il Comune di Frosinone ha pubblicato un avviso rivolto alle librerie accreditate per la creazione di un elenco destinato alla fornitura gratuita di libri di testo agli studenti delle scuole primarie per l’anno scolastico in corso. L’iniziativa è gestita dall’assessorato alla Pubblica Istruzione, guidato dall’assessore Mario Grieco. La procedura riguarda le librerie interessate a partecipare alla distribuzione dei testi scolastici senza costi per le famiglie.

Il Comune di Frosinone, attraverso l’assessorato alla Pubblica Istruzione coordinato da Mario Grieco, ha pubblicato l’avviso per la formazione dell’elenco dei rivenditori accreditati per la fornitura gratuita dei libri di testo destinati agli alunni delle scuole primarie per l’anno scolastico.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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