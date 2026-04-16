Friulpress la nuova proprietà convocata in Regione

Venerdì è previsto un incontro in Regione riguardante Friulpress, secondo quanto annunciato. La convocazione si inserisce in un quadro caratterizzato da tentativi precedenti di trattativa con Accursia, il fondo tedesco che ha gestito l’azienda di Sesto al Reghena fino a poco tempo fa. La nuova proprietà dell’azienda sarà chiamata a partecipare alla riunione, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Dovrebbe tenersi venerdì il vertice in Regione sul caso Friulpress. Il condizionale è d'obbligo, considerando i tentativi a vuoto con Accursia, il fondo tedesco che fino a poco tempo fa aveva in mano l'azienda di Sesto al Reghena. Con il passaggio di proprietà? il secondo nel giro di poco tempo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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