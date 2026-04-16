Fringe benefit contro il caro benzina | un dirigente scolastico paga di tasca propria le assistenti amministrative
Un dirigente scolastico ha deciso di coprire di tasca propria le spese relative ai benefit per le assistenti amministrative, in risposta al caro benzina. La decisione riguarda un riconoscimento destinato alle dipendenti dell’istituto, che si aggiunge alle misure adottate per attenuare le difficoltà legate all’aumento dei costi dei carburanti. La comunicazione è stata fatta direttamente dal dirigente, senza altre precisazioni sui dettagli economici.
Il dirigente scolastico Maurizio Primo Carandini ha comunicato di aver disposto un riconoscimento economico diretto a favore di quattro assistenti amministrativi in servizio presso l'istituto L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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