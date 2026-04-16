La pianista e compositrice Francesca Tandoi sarà in Italia per una serie di concerti, partendo dal Blue Note di Milano il 2 maggio. Parte del suo tour europeo, gli appuntamenti coinvolgono diverse città italiane. Tandoi è considerata una delle voci più apprezzate del jazz contemporaneo. La tournée include spettacoli dal vivo e rappresenta un’occasione per ascoltare le sue composizioni dal vivo.

La pianista e compositrice Francesca Tandoi, tra le voci più raffinate e riconosciute del jazz contemporaneo, torna protagonista in Italia con una serie di concerti che attraversano alcune delle principali città, inseriti nel suo ampio tour europeo. Dopo aver toccato capitali come Parigi, Barcellona, Berlino e Zurigo, l’artista approda anche nella penisola con un calendario ricco di appuntamenti che culminerà in uno dei templi del jazz italiano: il Blue Note di Milano, dove si esibirà sabato 2 maggio. Le date italiane del tour. Il tour italiano di Francesca Tandoi prende il via il 24 aprile a Bari, al Teatro Forma, per poi proseguire il 29 aprile al Premio Salerno Jazz e il 30 aprile al Torino Jazz Festival.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Francesca Tandoi in tour in Italia: il 2 maggio live al Blue Note di Milano

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