Fotografato durante il furto al supermercato per la polizia trovarlo è un attimo

Un uomo è stato ripreso mentre si aggirava nel reparto alimentari di un supermercato di Sampierdarena, a Genova. Secondo quanto riferito, il personale ha notato un atteggiamento sospetto e ha assistito al momento in cui l’uomo ha prelevato merce dagli scaffali e l’ha nascosta sotto i vestiti. La scena è stata immortalata da alcune telecamere di sorveglianza, facilitando l’intervento delle forze dell’ordine.

È stato notato da personale di un supermercato di via Cantore a Sampierdarena mentre, con fare sospetto, prelevava qualcosa dagli scaffali e lo nascondeva sotto ai vestiti.L'uomo, un 46enne italiano di fuori provincia, senza dimora e pluripregiudicato, stato invitato a riconsegnare la merce, ma.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Furto fallito in un supermercato: l'auto dei ladri si ribalta durante il tentativo di asportare la cassaforteNella notte appena trascorsa, intorno alle 2:45, quattro persone hanno tentato un furto con il metodo della "spaccata" presso un supermercato in via... Lama, furto in supermercato: 24enne denunciato dalla PoliziaTarantini Time QuotidianoÈ stato denunciato in stato di libertà un giovane di 24 anni, ritenuto presunto responsabile di un furto aggravato commesso... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Quartu, ennesimo furto in via Cagliari: nel mirino il bar El Freko; Rubano i carrelli pieni di spesa ai clienti: il folle furto nel supermercato affollato; Uccisero Eros Di Ronza mentre tentava un furto nel bar di famiglia: la procura chiede 14 anni per zio e nipote; Pamela Genini, tomba profanata e furto della testa: il giallo delle viti rimosse nelle foto dell'ex fidanzato. Tanto per cambiare... Péter Magyar che sostituirà Orban...fotografato durante la sua visita nella "Dohány utcai zsinagóga" di Budapest. Solo una visita Un caso fortuito Ascoltava il sermone O era in bella vista, giusto per pescare un poco di consensi con gli - facebook.com facebook