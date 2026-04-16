Marta Fascina ha manifestato il suo supporto alle decisioni prese dai vertici di Forza Italia, in particolare alle scelte di Pier Silvio e Marina Berlusconi. La deputata ha confermato la sua approvazione alle recenti trasformazioni all’interno del partito, mantenendo una posizione chiara e decisa. Questa dichiarazione si inserisce in un quadro di tensioni interne, con un atteggiamento di distanza nei confronti di Pascale.

Marta Fascina ha espresso un netto sostegno alla linea intrapresa da Pier Silvio e Marina Berlusconi, validando le recenti trasformazioni che stanno interessando Forza Italia. La compagna del fondatore ha confermato la piena fiducia verso Antonio Tajani, sottolineando come le scelte attuali siano coerenti con l’eredità lasciata dal leader scomparso. Il rinnovamento dei vertici parlamentari di Forza Italia. Le dinamiche interne al partito vedono una fase di profondo ricambio nei ruoli chiave delle istituzioni. Alla Camera dei deputati, la posizione di capogruppo è stata assunta da Enrico Costa, che subentra a Paolo Barelli. Parallelamente, nel Senato, il passaggio di consegne vede Maurizio Gasparri sostituito da Stefania Craxi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forza Italia: il via libera di Fascina ai Berlusconi e il muro a Pascale

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