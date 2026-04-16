Fortezza Nuova via alle operazioni si falcio e potatura nelle principali aree verdi

Nelle ultime settimane, nella zona della Fortezza Nuova sono stati portati avanti lavori di sfalcio e potatura nelle aree verdi più importanti. Questi interventi fanno parte delle attività di manutenzione ordinaria volte a mantenere gli spazi pubblici curati e accessibili. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone della fortezza, con l’obiettivo di preservare il decoro e la sicurezza delle zone verdi.

Proseguono gli interventi di valorizzazione della Fortezza Nuova. Nei giorni scorsi sono state effettuate operazioni di sfalcio e potature nelle principali aree verdi, nell’ambito delle attività di manutenzione ordinaria. Le lavorazioni hanno interessato le zone più frequentate, con l’obiettivo.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Sponsorizzazione aree verdi nelle rotatorie, a Spilamberto si cercano soggetti interessatiIl termine per la prima presentazione della propria manifestazione di interesse è entro le 12 del giorno 16/03/2026. Nuovi giochi nelle aree verdi cittadineNuovi giochi per bambini nelle aree verdi di Tolentino in viale Papa Giovanni XXIII, viale Benadduci e viale Buozzi, al parco Vittime della Shoa. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il progetto Livorno Digitale Open Data entra nel vivo: primo rilievo con droni sulla Fortezza Nuova; Fortezza Nuova, sbandieratori e danzatori per celebrare il 'compleanno' di Livorno: il programma; Droni sulla Fortezza Nuova: parte il progetto Livorno Digitale Open Data; Primo rilievo con droni sulla Fortezza Nuova: Livorno Digitale Open Data accelera l'innovazione urbana. Nuova illuminazione in Fortezza. Investimento da 40mila euroLa nuova illuminazione per la torre della Fortezza di Radicofani è appena entrata in funzione. L’intervento fa parte del progetto... La nuova illuminazione per la torre della Fortezza di Radicofani è ... lanazione.it Dalla Fortezza al Borgo: sabato nuova visita guidata‘Dentro la storia, dalla Fortezza al Borgo di Castrocaro’ è il titolo della visita guidata in programma sabato 4 ottobre alle 15.30 all’ombra del Campanone. Un viaggio curato da Chiara Macherozzi, ... ilrestodelcarlino.it Grazie alla raccolta di immagini scattate dall'alto e lateralmente è stato condotto il primo sorvolo per raccogliere dati sullo stato della vegetazione dell'area della Fortezza Nuova - facebook.com facebook