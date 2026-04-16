Forio atti osceni in un parco giochi | arrestato 46enne

A Forio, un uomo di 46 anni è stato arrestato dalle forze dell'ordine in un parco giochi, accusato di aver compiuto atti osceni in pubblico. Durante l'intervento delle forze dell'ordine, l’uomo ha opposto resistenza, rendendo necessario l’intervento congiunto di carabinieri e polizia locale. L’episodio si è verificato in un’area pubblica frequentata da famiglie e bambini.

Un 46enne è stato arrestato a Forio per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale dopo l’intervento di carabinieri e polizia locale. Un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh e domiciliato sull’isola di Ischia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Forio con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militari dell’Arma, con il supporto degli agenti della polizia locale di Forio, che hanno individuato e fermato il 46enne. Secondo quanto ricostruito, durante le fasi del controllo l’uomo avrebbe reagito con calci e spintoni nel tentativo di sottrarsi all’identificazione e al successivo accompagnamento in caserma.🔗 Leggi su 2anews.it

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