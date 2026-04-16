FoodTalk | La celebrazione della carbonara

Il Carbonara Day ha riscosso grande successo, attirando appassionati e curiosi che hanno celebrato uno dei piatti più rappresentativi della cucina italiana. L’evento è stato organizzato con la partecipazione di esperti e rappresentanti dell’industria pastaria, offrendo momenti di approfondimento e degustazioni. La giornata ha sottolineato l’importanza di questa pietanza tradizionale, che continua a essere al centro dell’attenzione sia tra i consumatori che tra i professionisti del settore.

Con Margherita Mastromauro (presidente pastai Uif) raccontiamo il Carbonara day, la giornata di grande successo dedicata a un piatto simbolo della cucina italiana. Gli abusi di autorità avvengono nelle grandi cucine (e non solo) e a compierli sono sia maschi sia femmine. Per cambiare sistema non basta puntare il dito su un solo sesso. Continuano polemiche e discussioni sul caso dello chef Redzepi. Gli abusi in cucina sembrano diventati prerogativa maschile e si parla del patriarcato anche nell'ambiente del food. Ma è davvero così? Che cosa porta a creare condizioni di lavoro sconvenienti? Sulla vicenda del noto chef costretto alle dimissioni è necessaria una riflessione più seria di quella condotta finora sui media.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - FoodTalk | La celebrazione della carbonara Notizie correlate Leggi anche: Carbonara Day: la ricetta dello chef Longanesi per una carbonara perfetta (senza errori) La ricetta della carbonara a Moncalieri sconvolge le tradizioni culinarie localiA Moncalieri, in provincia di Torino, un gesto culinario ha scosso le fondamenta della tradizione italiana.