Fontana rilancia le Olimpiadi del Nord-Ovest | Abbiamo dimostrato che sappiamo organizzarle

Il presidente della Lombardia ha partecipato a un evento allo stadio di San Siro, dove ha parlato della possibilità di organizzare le Olimpiadi del Nord-Ovest. Ha sottolineato che la regione ha dimostrato di saperle gestire e ha espresso entusiasmo per questa iniziativa. La discussione sulle Olimpiadi continua a essere al centro dell’attenzione, con diversi rappresentanti istituzionali che si sono espressi in favore della candidatura.

La febbre da Olimpiadi non si ferma. Dopo l'annuncio, nei giorni scorsi, del sindaco di Milano Giusepe Sala, ne ha parlato anche Attilio Fontana, presidente della Lombardia, all'evento del Foglio allo stadio di San Siro: “C'è tanta voglia di olimpiadi, ma soprattutto rispettiamo i desideri del.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Olimpiadi del Nord-Ovest, Fontana crede alla corsa condivisa: “Il territorio prima delle differenze”Milano – Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, qual è la genesi di questa candidatura congiunta alle Olimpiadi del 2036? “È un’idea... C’è un’Italia che sogna le Olimpiadi (non Roma, ma il Nord Ovest)L’enorme successo di Milano Cortina, Olimpiade invernale che ha rilanciato l’immagine dell’Italia sportiva nel mondo, ha lasciato in eredità la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sala e le Olimpiadi 2036: Dopo il successo di quelle invernali, è una sfida ambiziosa; Milano sogna il bis olimpico: candidatura con Torino e Genova per i Giochi estivi; Olimpiadi, Lombardia, Piemonte e Liguria scendono in campo per i Giochi estivi: il triangolo per sfidare Roma; Olimpiadi di nuovo in Italia? Parte il ‘progetto Nord-Ovest’ con Milano, Genova e Torino. Fontana rilancia le Olimpiadi del Nord-Ovest: Abbiamo dimostrato che sappiamo organizzarleLa febbre da Olimpiadi non si ferma. Dopo l'annuncio, nei giorni scorsi, del sindaco di Milano Giusepe Sala, ne ha parlato anche Attilio Fontana, presidente della Lombardia, all'evento del Foglio allo ... milanotoday.it Olimpiadi del Nord-Ovest, Fontana crede alla corsa condivisa: Il territorio prima delle differenzeIl governatore: più location, l’idea mi è venuta con il presidente Cio che parlava di un modello da replicare. Collaborazione anche fra diverse forze politiche? Lezione di Bossi. E l’autonomia arriva ... ilgiorno.it Rossella Solombrino. . Anche per le prossime olimpiadi a candidarsi sono le regioni bulimiche del nord ciucciatrici seriali di fondi pubblici. Senza vergogna propongono ancora una volta i loro territori come sede di grandi eventi e se ne approfittano per costruir - facebook.com facebook Olimpiadi, l'Italia ci riprova: candidatura di Milano, Torino e Genova per i "Giochi del Nord-Ovest" x.com