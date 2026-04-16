Fnsi comunicato sindacale sciopero 16 aprile 2025

Oggi, le giornaliste e i giornalisti italiani hanno deciso di incrociare le braccia per la terza volta, in occasione di uno sciopero generale. La decisione è stata comunicata dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che ha spiegato come questa azione sia stata presa per sensibilizzare su questioni legate alla professione e alle condizioni di lavoro nel settore dell’informazione. La protesta coinvolge diverse testate e redazioni in tutto il paese.

Per il contratto e contro il precariato Terza giornata di sciopero per i giornalisti italiani, che hanno il contratto di lavoro scaduto da oltre dieci anni Per il contratto e contro il precariato Terza giornata di sciopero per i giornalisti italiani, che hanno il contratto di lavoro scaduto da oltre dieci anni Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Fnsi, comunicato sindacale sciopero 16 aprile 2025 I giornalisti e le giornaliste del Messaggero aderiscono allo sciopero nazionale Notizie correlate Leggi anche: Sciopero dei giornalisti il 27 marzo e il 16 aprile. Fnsi e Assostampa: il comunicato sindacale Leggi anche: Sciopero dei giornalisti oggi 16 aprile. La nota Fnsi e il comunicato Fieg Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Comunicato sindacale Fnsi sullo sciopero del 16 aprile - FNSI; Oggi lo sciopero dei giornalisti: il comunicato sindacale della Fnsi e il comunicato della Fieg; Oggi lo sciopero dei giornalisti, il sito non sarà aggiornato; Tre buoni motivi per astenersi dal lavoro: la risposta della Fieg al comunicato Fnsi sullo sciopero - FNSI. Giornalisti in sciopero - Il Comunicato di UsigraiLe giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta per chiedere il rinnovo del Contratto di lavoro. Riteniamo che sia necessario informare i cittadini, la società e la politi ... rainews.it Risposta FIEG al comunicato FNSI sullo sciopero del 16 aprileGli editori della FIEG, fin dall’inizio dell’avvio del confronto per il rinnovo contrattuale, hanno rappresentato la necessità di un cambiamento sostanziale delle regole contrattuali per recuperare ... sorrisi.com In occasione dello sciopero per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Fieg-Fnsi indetto oggi, giovedì 16 aprile, la redazione di Estense.com ribadisce la solidarietà alle colleghe e ai colleghi pubblicando il comunicato sindacale della Federazione nazion - facebook.com facebook Oggi lo sciopero dei giornalisti: il comunicato sindacale della Fnsi e il comunicato della Fieg x.com