A Giugliano, un’inchiesta riguarda presunte firme false nella presentazione delle liste per le elezioni comunali. Le autorità stanno investigando sui documenti presentati, ma al momento non ci sono decisioni ufficiali che prevedano l’annullamento delle elezioni. La questione rimane aperta e si attende l’esito delle verifiche per capire quali eventuali conseguenze possano derivare.

Le notizie sull’inchiesta per presunte firme false nella presentazione delle liste elettorali a Giugliano riaccendono una domanda precisa: le elezioni comunali possono essere annullate? L’indagine della Procura di Napoli Nord è ancora in corso e riguarda possibili irregolarità nella raccolta delle sottoscrizioni. Ma anche nel caso in cui venissero accertate responsabilità penali, questo non comporta in modo diretto la caduta del voto. I precedenti parlano chiaro. Negli ultimi anni casi simili sono emersi in diversi comuni italiani: da Vicenza a Massafra, passando per Marcianise e Orgosolo. In alcuni casi si è arrivati anche a condanne, ma le elezioni non sono state annullate.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Firme false a Giugliano, rischio annullamento elezioni? Cosa può succedere davvero

Notizie correlate

Firme false per le elezioni a Giugliano, indagati anche due parlamentari tra cui un componente dell’AntimafiaCi sono anche un parlamentare della commissione antimafia, il senatore Gianluca Cantalamessa (Lega), e una parlamentare del napoletano, la deputata...

Rischio lockdown energetico: cosa può succedere davvero all’Italia nelle prossime settimaneLockdown energetico Italia: perché torna l’allarme sul gas? L’ipotesi non è più relegata ai retroscena.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Firme false per le elezioni a Giugliano, indagati anche due parlamentari tra cui un componente dell’Antimafia; Firme false per le Comunali a Giugliano, indagini chiuse per parlamentari e politici: coinvolti Cantalamessa e Patriarca; Giugliano, firme false alle comunali 2025: indagati due parlamentari e altri sei professionisti; Inchiesta firme false elezioni Giugliano 2025, chiuse le indagini per 8 persone: tutti i nomi.

Inchiesta firme false elezioni Giugliano 2025, chiuse le indagini per 8 persone: tutti i nomiLa Procura di Napoli Nord stringe il cerchio sull’inchiesta relativa alle ultime elezioni Amministrative di Giugliano. Il pubblico ministero Patrizia Dongiacomo ha notificato l’avviso di conclusione d ... internapoli.it

Firme false alle comunali di Giugliano, indagati due parlamentari e sei esponenti politiciLa Procura della Repubblica di Napoli Nord ha vibrato un colpo durissimo ai vertici della politica regionale, chiudendo il cerchio sulle presunte irregolarità ... cronachedellacampania.it

Investimenti fantasma e firme false: condannato ex bancario di Castelfranco. Prescritti i casi precedenti al 2018: svaniti nel nulla quasi 4 milioni di euro. - facebook.com facebook