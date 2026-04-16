Fiorentina-Crystal Palace in Conference dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Stasera, la Fiorentina sfida il Crystal Palace nei quarti di ritorno della Conference League. La partita si gioca in Italia e sarà visibile in diretta in TV e streaming. Le due squadre si affrontano dopo aver disputato le prime gare e si conoscono le formazioni ufficiali, che sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio. L’orario di inizio è stato fissato per questa sera.