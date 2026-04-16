Fiorentina-Crystal Palace in Conference dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni
Stasera, la Fiorentina sfida il Crystal Palace nei quarti di ritorno della Conference League. La partita si gioca in Italia e sarà visibile in diretta in TV e streaming. Le due squadre si affrontano dopo aver disputato le prime gare e si conoscono le formazioni ufficiali, che sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio. L’orario di inizio è stato fissato per questa sera.
La Fiorentina affronta stasera il Crystal Palace nella partita dei quarti di ritorno di Conference League. All'andata i viola hanno perso 3-0. Diretta TV solo su Sky.🔗 Leggi su Fanpage.it
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