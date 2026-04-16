Fino a 56mila euro per assumere ricercatori e professionisti | il nuovo piano della Lombardia

La Regione Lombardia ha approvato un nuovo piano chiamato “Talenti - Trasferimento delle conoscenze” che prevede un finanziamento fino a 56 mila euro per l’assunzione di ricercatori e professionisti qualificati nelle piccole e medie imprese locali. La misura mira a sostenere le aziende nel rafforzare le proprie competenze attraverso l’ingresso di figure specializzate, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e l’innovazione nel territorio.

La giunta della Regione Lombardia ha approvato una nuova misura, chiamata “Talenti - Trasferimento delle conoscenze” (qui tutte le informazioni), per finanziare l’inserimento di ricercatori e professionisti qualificati all’interno delle piccole e medie imprese del territorio. L’iniziativa.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Assunzioni in Lombardia, pronti 56mila euro a fondo perduto per ogni nuovo contratto: il piano Leggi anche: Alle università della Campania 5,4 milioni di euro per assumere 184 ricercatori Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Assunzioni in Lombardia, pronti 56mila euro a fondo perduto per ogni nuovo contratto: il piano; Regione Lombardia, investimento per portare i talenti nelle imprese; Dagli aiuti alle imprese ai concorsi nella pubblica amministrazione; Assunzioni in Lombardia, pronti 56mila euro a fondo perduto per ogni nuovo contratto: il piano. Fino a 56mila euro per assumere ricercatori e professionisti: il nuovo piano della LombardiaLa giunta lombarda, su impulso dell'assessore Guidesi, ha varato un pacchetto di incentivi a fondo perduto per le pmi che inseriscono esperti e dottori di ricerca: ecco chi può richiederli e come copr ... milanotoday.it Imprese più innovative, aiuti fino a 50mila euro - Ecco cosa sapereAggiornare le competenze degli addetti per essere più competitivi: per la formazione del personale stanziati 10 milioni di euro dalla Regione. ecodibergamo.it Da UniCredit a Intesa Sanpaolo fino a Ferrari ed ENI: ecco le date chiave e le cedole principali del “Dividend Day” e della stagione dividendi a Piazza Affari. - facebook.com facebook #FestivaldelleScienze fino al 19 aprile all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone! XXI edizione dedicata a “Caos e armonia”: conferenze, laboratori, workshop, spettacoli ed eventi per famiglie. Scopri il programma ow.ly/t3y750YGWyy x.com