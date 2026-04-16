Nell’ultimo scorcio di stagione, le sfide tra le squadre di vertice si fanno più intense, con l’obiettivo di assicurarsi un posto in Champions League. Per alcune di queste, la qualificazione rappresenta un traguardo imprescindibile, mentre altri si concentrano sulla corsa alla conquista del titolo nazionale. Alla luce delle partite rimanenti, le prossime settimane determineranno le sorti di molte formazioni, tra cui quelle di due allenatori che si giocano molto in questa fase.

Con l’Inter oramai avanti è la Champions il motore di questo finale di stagione. C’è un gruppetto di squadre per cui centrare la qualificazione alla massima competizione europea diventa fondamentale. Il Napoli è tra queste, anche se il suo pensiero al momento non è la Champions, bensì il futuro del suo allenatore. Ha fatto discutere, come sempre, l’intervista rilasciata solo ieri dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis al New York Times. Il patron azzurro sa sempre cosa dire quando vuole creare scompiglio e in questo caso è stato secco e diretto parlando della possibilità che il suo allenatore Antonio Conte, possa lasciare la panchina per la Nazionale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Finale di stagione fondamentale per Conte e Allegri, si giocano Champions e Nazionale

Milan Flash - Sta andando tutto secondo i piani di Allegri

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