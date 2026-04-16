Filarmonica Laudamo | protagonista al Palacultura l’Archaion Echos Ensemble
Domenica 19 aprile alle 18, nell’Auditorium del Palacultura di Messina, si terrà un concerto della stagione della Filarmonica Laudamo. Sul palco si esibirà l’Archaion Echos Ensemble, un gruppo di musicisti formato da Alessandra D’Eugenio, che suonerà l’aulos e la lyra greca a sette corde. L’evento si inserisce nel calendario concertistico dell’orchestra, offrendo un appuntamento con la musica dal vivo.
Domenica 19 aprile alle ore 18, nell’Auditorium del Palacultura di Messina nuovo appuntamento con la stagione concertistica della Filarmonica Laudamo con il concerto che vedrà protagonista l’Archaion Echos Ensemble, composto dai musicisti Alessandra D’Eugenio (aulos, lyra greca a sette corde.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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