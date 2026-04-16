Il rapper ha condiviso con gli amici di aspettare un bambino da Giulia Honegger, sua compagna. La notizia arriva in un momento in cui si parla anche del rapporto con la compagna, Chiara Ferragni. La coppia avrebbe confermato l’attesa di un maschio, mentre Fedez si prepara a diventare padre per la terza volta. La conferma della gravidanza è arrivata attraverso una confessione fatta in privato.

È un momento di rinascita e di ritrovato equilibrio per Fedez: il rapper diventerà papà per la terza volta – si dice di un maschietto – con Giulia Honegger. E agli amici avrebbe fatto una confessione importante sulla compagna, che avrebbe anche un ruolo fondamentale nella “famiglia allargata” con l’ex moglie Chiara Ferragni. Fedez, il ruolo di Giulia Honegger nei rapporti con Chiara Ferragni. Non potrebbe essere più felice Fedez: il rapper sta vivendo un momento d’oro, soprattutto nella vita privata. L’artista infatti è legato dalla scorsa estate all’imprenditrice e stilista Giulia Honegger, che gli ha cambiato la vita. Oltre a renderlo papà per la terza volta – ormai la notizia è ufficiale – pare che la compagna abbia un ruolo fondamentale nei rapporti con l’ex moglie Chiara Ferragni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fedez, la confessione su Giulia agli amici (e il ruolo con Chiara Ferragni)

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