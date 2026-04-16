Nel Burundi, si stanno coordinando le indagini per chiarire le cause di una malattia che ha causato cinque morti e infettato 35 persone nel distretto di Mpanda. Le autorità sanitarie locali, con il supporto dell’Organizzazione mondiale della Sanità e di altri partner, stanno cercando di capire cosa abbia scatenato febbre, emorragie e decessi rapidi in questa regione dell’Africa. La situazione resta sotto stretto monitoraggio.

Le autorità sanitarie del Burundi, con il supporto dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e dei suoi partner locali, stanno conducendo indagini per identificare la causa della malattia che ha provocato cinque decessi e colpito 35 persone nel distretto di Mpanda, nel nord del Paese. Lo riferisce l’Oms in una nota, precisando che i test di laboratorio sono risultati negativi per i virus Ebola e Marburg, la febbre della Rift Valley, la febbre gialla e la febbre emorragica di Crimea-Congo. Al momento, secondo le informazioni raccolte dai media locali, la malattia ha provocato almeno cinque decessi e 28 contagi. Le infezioni sono concentrate nel distretto di Mpanda, situato vicino al confine con la Repubblica democratica del Congo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Febbre, emorragie e decessi rapidi in Burundi: una malattia misteriosa spaventa l’Africa

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