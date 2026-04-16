Durante un intervento recente, l’ex calciatore ha espresso la sua opinione sulla proprietà della squadra, affermando che dovrebbe puntare a portare più tifosi allo stadio. La sua dichiarazione ha suscitato commenti tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, mentre le questioni legate alla gestione del club continuano a essere al centro del dibattito pubblico. La sua voce si aggiunge a quelle di chi chiede maggiore attenzione per la presenza dei supporter negli impianti sportivi.

Anche se fisicamente e cronologicamente lontane, certe figure a Roma non vengono dimenticate mai. Paulo Roberto Falcao è una di queste, tanto che, intervistato dall’ ANSA, ha rimarcato il suo legame inscindibile con la Roma, concedendosi anche qualche parere sull’attuale situazione societaria e sull’amico ed ex compagno di reparto Carlo Ancelotti, che in estate guiderà proprio il Brasile nel mondiale americano. L’appello alla dirigenza giallorossa. La premessa è secca ed elegante, degna del “ divino “: “Ammetto che, stando in Brasile, è difficile seguire quotidianamente tutti gli sviluppi legati alla squadra e alla società”, ma ciò non gli nega di affermare che “chi vive lontano da Roma ha il compito e la necessità di scegliere la persona più adatta per seguire la società”, riferendosi al Senior Advisor Claudio Ranieri, “ ma non basta.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Falcao sui Friedkin: “La proprietà deve andare il più possibile allo stadio”

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