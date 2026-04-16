Questa settimana, le squadre di Formula 1 hanno svolto test riguardanti le vetture 2026, con sessioni dedicate a gomme e telemetria. Le prove si sono svolte tra il Nürburgring e Silverstone, coinvolgendo le squadre di Mercedes, McLaren e Alpine. Ogni team ha raccolto dati utili per lo sviluppo delle vetture, concentrandosi su aspetti tecnici e prestazioni. Le sessioni hanno rappresentato un momento di approfondimento tecnico prima dell’inizio della stagione.

Mercedes, McLaren e Alpine hanno messo alla prova le proprie vetture per la stagione 2026 attraverso una serie di sessioni di test diversificate tra il Nürburgring e Silverstone durante questa settimana. Mentre i piloti della Mercedes e della McLaren si concentravano sullo sviluppo degli pneumatici Pirelli in Germania, l’Alpine ha sfruttato un giorno di filmati promozionali nel Regno Unito con Franco Colapinto. Dati telemetrici e gestione delle mescole al Nürburgring. Il programma condotto sul circuito tedesco ha come protagonista principale la ricerca sulla durata e le prestazioni delle mescole C3, ovvero le medie della gamma disponibile tra le C1 e le C5, pur non escludendo prove su compound più morbidi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 2026: Mercedes e McLaren testano gomme e telemetria al Nürburgring

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