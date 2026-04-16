Un’ex attrice del cinema per adulti ha conseguito la laurea in legge e ora esercita come avvocato in Texas. Durante il percorso di studi, è stata valutata con un quoziente intellettivo di 156. La donna ha deciso di cambiare completamente settore professionale, passando dal mondo dello spettacolo per adulti a quello legale. La sua esperienza accademica si è conclusa con il superamento di tutti gli esami necessari per esercitare la professione forense nello stato.

L’ex attrice a luci rosse Asia Carrera ha recentemente raggiunto un traguardo che molti considererebbero impossibile per chiunque abbia un passato nel settore dell’intrattenimento per adulti: è stata ammessa all’Ordine degli Avvocati del Texas dopo aver superato il bar exam, uno degli esami più impegnativi e selettivi del sistema giuridico americano. L’ex attrice ha annunciato il risultato sulla sua pagina Facebook, condividendo la notizia con i suoi follower dopo aver sostenuto l’esame a febbraio. La conferma ufficiale è arrivata dall’elenco pubblico dello State Bar of Texas, dove il suo nome compare tra i nuovi membri ammessi alla pratica legale nello stato.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Ex star del cinema per adulti diventa avvocato in Texas: ha un QI di 156

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