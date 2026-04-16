Eventi per il film Michael al The Space di Roma

Al The Space di Roma sono in programma diverse iniziative per l’uscita del film Michael, dedicato alla vita e alla carriera del celebre artista. Sono previste proiezioni del film, un flash mob organizzato dal pubblico, quiz a tema e un incontro speciale con alcuni esperti del settore. Le attività si svolgeranno nel corso di alcuni giorni e coinvolgeranno i fan e gli appassionati di musica e cinema.

Cosa: Proiezioni, flash mob, quiz tematici e un incontro speciale dedicati all’uscita di Michael, l’attesissimo film biografico incentrato sulla vita e la carriera del Re del Pop.. Dove e Quando: Presso i multisala The Space Cinema della capitale (Roma Moderno e Roma Parco de’ Medici), a partire dal 22 aprile fino agli eventi dal vivo previsti per domenica 27 aprile 2026.. Perché: Un’occasione unica per vivere l’esperienza cinematografica in una dimensione comunitaria, esplorando l’immenso impatto culturale e coreografico di un artista che ha segnato per sempre la storia della musica.. La capitale si prepara a riaccogliere l’energia e la magia immortale del Re del Pop.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Eventi per il film Michael al The Space di Roma The Voynich Manuscript, Bog Bodies & The Lost Ninth Legion — Mysteries History Can't Solve Notizie correlate Leggi anche: Il Re del Pop rivive a The Space Cinema: eventi, performance e Movie Talk per il lancio di Michael The Space Cinema celebra Michael Jackson con eventi speciali in tutta ItaliaDiretto da Antoine Fuqua, il film è uno dei titoli più attesi della stagione e racconta la vita di Michael Jackson, dagli esordi con i Jackson 5 fino... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cinema a 2,50 euro a Roma e nel Lazio: tornano i giorni dei biglietti scontati. Ecco quando; Lazio Terra di Cinema Days: cinema a 2,50 euro dal 13 al 17 aprile; Il Re del Pop rivive a The Space Cinema: eventi, performance e Movie Talk per il lancio di Michael; Nel Lazio cinema a 2,50 euro per tutti (ma solo per pochi giorni). The Space Cinema celebra Michael Jackson con eventi speciali in tutta ItaliaThe Space Cinema dedica una serie di eventi nei multisala del circuito, coinvolgendo fan, performer e scuole di danza in un calendario di appuntamenti pensati per celebrare la musica e l’eredità artis ... 2anews.it Il Re del Pop rivive a The Space Cinema: eventi, performance e Movie Talk per il lancio di MichaelScopri tutti gli eventi speciali di The Space Cinema per l'uscita del film Michael. Performance, Movie Talk con Emanuel Lo e musica live per il Re del Pop. universalmovies.it The Space Cinema. . Finché Morte Non Ci Separi 2 è per tutti a detta di Sarah Michelle Gellar Scopri cosa hanno raccontato le attrici dell'ultimo film Da Urlo a theevesapple ! Finché Morte Non Ci Separi 2 adesso nel tuo The Space Cinema Acquista i tuoi - facebook.com facebook