Europei l’Italia schiera 18 atleti | è caccia al record

Dal 16 al 19 aprile a Tbilisi si svolgono i Campionati Europei di judo, un evento che quest’anno vede la partecipazione di 18 atleti italiani. La competizione si terrà presso l’Olympic Sport Palace della capitale georgiana, con un numero di partecipanti e un livello tecnico elevato rispetto alle edizioni precedenti. La rassegna rappresenta una tappa importante nel calendario continentale, attirando l’attenzione degli appassionati di questa disciplina.

Tbilisi è pronta per diventare la capitale europea del judo. Dal 16 al 19 aprile, l’Olympic Sport Palace della capitale georgiana vedrà svolgersi i Campionati Europei 2026, un evento che quest’anno vanta numeri da record e un valore tecnico assoluto. L’Italia si presenta all’appuntamento con una compagine di altissimo profilo composta da 18 atleti (9 uomini e 9 donne). L’attenzione sarà volta in particolare su Alice Bellandi (-78 kg), che andrà a Tbilisi per tentare lo storico Triplete con la conquista del titolo europeo, dopo aver centrato gli altri due trofei più importanti del circuito. Tra le novità, il ritorno di Fabio Basile nei -73 kg in sostituzione dell’infortunato Manuel Lombardo.🔗 Leggi su Sportface.it

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