Europa League e podio sportivo | sfida per Bologna e Fiorentina

Giovedì 16 aprile 2026 propone un programma sportivo ricco di eventi, con competizioni che si svolgono in diverse parti d’Europa. Nel dettaglio, ci sono gare di atletica a Tbilisi, nuoto a Riccione e partite di calcio nell’ambito dell’Europa League. Le sfide si svolgono in diversi contesti e coinvolgono atleti e squadre di varie nazionalità. L’attenzione è rivolta principalmente alle partite di calcio, che vedono Bologna e Fiorentina impegnate in questa giornata.

Giovedì 16 aprile 2026 offre un palinsesto sportivo estremamente variegato, che spazia dalle pedane di Tbilisi alle corsie delle piscine di Riccione, fino al rettangolo verde dell’Europa League. La giornata vede protagonisti atleti olimpici e club calcistici impegnati in sfide decisive, con una copertura mediatica distribuita tra canali specializzati su Prime Video, RaiSport e diverse piattaforme di streaming dedicate. L’Europa League chiama Bologna e Fiorentina: il peso del ritorno nei quarti. Il calcio europeo detta il ritmo della serata con i match di ritorno dei quarti di finale. Il Bologna affronta l’Aston Villa in territorio inglese, mentre la Fiorentina ospita il Crystal Palace.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Europa League e podio sportivo: sfida per Bologna e Fiorentina Notizie correlate Champions, Europa e Conference League su Sky: Real Madrid-Bayern e Barcellona-Atletico in CL, Bologna e Fiorentina protagoniste in EuropaDal 7 al 9 aprile l’andata dei quarti di finale delle tre competizioni UEFA in diretta su Sky e NOW. Europa League e Conference: male Bologna e FiorentinaSerata amara per le formazioni italiane impegnate nell’andata dei quarti di finale delle competizioni europee, entrambe protagoniste di pesanti... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Europa League. Il Bologna cade in casa contro l'Aston Villa, i risultati e marcatori delle gare di ieri; Europa League, archiviati i quarti di finale d'andata: pareggiano le portoghesi, colpaccio del Friburgo!; UEFA Futsal Champions League a Pesaro: online su Vivaticket anche i biglietti delle singole giornate; Il Bologna vince a Cremona e resta in corsa per l’Europa. Europa e Conference League: Bologna-Aston Villa 1-3, Crystal Palace-Fiorentina 3-0Leggi su Sky TG24 l'articolo Europa e Conference League: Bologna-Aston Villa 1-3, Crystal Palace-Fiorentina 3-0 ... tg24.sky.it Europa League e Conference, Bologna e Fiorentina ai quarti di finaleIn Europa League il Bologna supera 4-3 all'Olimpico la Roma dopo i tempi supplementari. Al 90' era finita 3-3, poi decisivo il gol di Cambiaghi, per il passaggio dei rossoblu ai quarti. Per il felsine ... tg24.sky.it Aston Villa-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League - facebook.com facebook Europa League, il calendario e gli orari delle partite dei quarti di finale #SkySport #SkyUEL #EuropaLeague x.com