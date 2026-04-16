Domenica 19 aprile si svolgerà un'escursione sul Monte Pecoraro, un promontorio con vista mare che si trova sopra Cinisi e Terrasini. Dalla cima del monte si potrà ammirare un panorama che si estende dalla zona di San Vito Lo Capo fino a Isola delle Femmine, offrendo uno scorcio sulla costa occidentale dell’isola. L'evento prevede una passeggiata in natura aperta a chi desidera partecipare.

Domenica 19 aprile escursione su Monte Pecoraro, il promontorio vista mare che sovrasta Cinisi e Terrasini, dalla cui cima si allarga un panorama spaziale sulla costa da San Vito Lo Capo a Isola delle Femmine.I partecipanti oltre alla vista potranno ammirare un paesaggio bucolico e un percorso.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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