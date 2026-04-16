Esclusione dei docenti di ruolo dagli elenchi regionali penalizza chi aspira ad avvicinamento alla residenza o crescita professionale Lettera

Una lettera inviata da una docente evidenzia una problematica legata all’esclusione dei docenti di ruolo dagli elenchi regionali, che impedisce loro di accedere a opportunità di trasferimento o crescita professionale nella stessa regione. La docente sottolinea come questa situazione penalizzi chi desidera avvicinarsi alla propria residenza o migliorare la propria carriera nel settore scolastico. La lettera mira a far conoscere questa criticità alle autorità competenti.

inviata da Sandra Rotondo - Desidero portare alla vostra attenzione una criticità significativa nella bozza del decreto sugli elenchi regionali: l’esclusione dei docenti idonei che sono già di ruolo in altra classe di concorso e che hanno svolto il concorso con la speranza di cambiare classe di concorso oppure cambiare regione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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