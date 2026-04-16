Era di Maggio all' Orto Botanico

All'Orto Botanico di Roma torna Era di Maggio, la festa di primavera che punta a far riscoprire il profondo legame tra uomo e natura attraverso laboratori per tutte le età. In programma anche visite guidate (anche in inglese), musica, incontri e molto altro.Dopo Marco Polo e la femminilità vista.🔗 Leggi su Romatoday.it

LA CERTOSA DI TRISULTI

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Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanicoCome ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni...

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Era di maggio, tanti vip per la musica immortaleEra di maggio, ma in una sera di marzo. Non un gioco di parole, bensì di musica e poesia, quella andata in scena con Clotilde Sabatino, accompagnata al pianoforte da Stefano Reali, musicante e ... ilmessaggero.it

23 reactions | Splendida domenica di Maggio. Il centro storico era come sempre gremito di gente da ogni dove. Ne abbiamo approfittato per passeggiare tra i vichi... di Vico. Un'anticipazione di quanto visiteremo sabato e domenica nel nostro itinerario alla rice - facebook.com facebook