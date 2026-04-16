' Er Palletta' non è mai andato in pensione Incontri in trattoria e patti di sangue nel nome della Banda della Magliana

A Roma, alcuni nomi rimangono impressi nella memoria collettiva per anni, resistendo al passare del tempo. Tra questi c’è Raffaele Pernasetti, conosciuto come ‘Er Palletta’, che non ha mai lasciato la scena, continuando a essere protagonista di incontri in trattoria e di patti sanguinosi legati alla Banda della Magliana. La sua figura rimane presente nelle vicende che hanno segnato la cronaca nera della capitale.

A Roma ci sono nomi che non sbiadiscono mai, incisi nel marmo della cronaca nera capitolina. Uno di questi è Raffaele Pernasetti, per tutti ‘Er Palletta’. Classe 1950, con un curriculum criminale che affonda le radici nel piombo degli anni '70, Pernasetti rappresenta l'anello di congiunzione tra.🔗 Leggi su Romatoday.it

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