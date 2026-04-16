Elezioni a Chieti Paci porta la campagna su Tinder e Pornhub | scoppia la polemica

Durante la campagna elettorale a Chieti, un consigliere comunale uscente del Partito Democratico ha deciso di utilizzare piattaforme come Tinder, Hinge e Pornhub per la promozione della propria candidatura. Questa scelta ha suscitato reazioni e discussioni tra gli abitanti e gli osservatori politici della città. La presenza del candidato su questi siti ha attirato l’attenzione dei media locali, portando a conversazioni sulle strategie di comunicazione utilizzate in questa campagna elettorale.

La campagna elettorale per le amministrative di Chieti sbarca anche su app e piattaforme digitali. A far discutere è l’iniziativa di Paride Paci, consigliere comunale uscente e candidato del Partito Democratico, che ha scelto di promuoversi anche su Tinder, Hinge e Pornhub.Come riportato da.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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