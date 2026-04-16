Prima del torneo di Stoccarda, Elena Rybakina ha parlato dell’assenza di Sabalenka, senza fornire dettagli specifici sulle ragioni. La tennista ha anche commentato la sua posizione nella corsa al primo posto del ranking WTA, sottolineando il suo impegno e le sfide da affrontare in questa fase della stagione. La competizione si fa sempre più serrata tra le principali giocatrici del circuito femminile.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Elena Rybakina ha l’opportunità di ridurre il gap con Aryna Sabalenka durante il torneo di Stuttgart questa settimana. Attualmente seconda nel ranking mondiale, Rybakina ha raggiunto la sua migliore posizione in carriera dopo aver trionfato all’Australian Open e raggiunto la finale a Indian Wells all’inizio della stagione. Con un obiettivo ambizioso per il 2024, la tennis kazaka ha espresso chiaramente il suo desiderio di diventare la numero uno al mondo, un traguardo di cui parla da quando è entrata nelle prime tre posizioni del ranking WTA a gennaio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Elena Rybakina commenta l’assenza di Sabalenka prima del torneo di Stoccarda.

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