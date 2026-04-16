Educazione emotiva | la vera prevenzione contro la violenza

L'educazione emotiva viene considerata un elemento chiave nella prevenzione della violenza, andando oltre le azioni legali o le sanzioni dopo che il danno si è verificato. Studi e interventi mostrano che sviluppare competenze emotive nelle persone può contribuire a ridurre i comportamenti violenti, intervenendo già nelle fasi formative. Le iniziative di educazione emotiva sono quindi rivolte a bambini e adolescenti, con l'obiettivo di promuovere consapevolezza e gestione delle emozioni fin dalla giovane età.