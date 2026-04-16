Educazione emotiva | la vera prevenzione contro la violenza
L'educazione emotiva viene considerata un elemento chiave nella prevenzione della violenza, andando oltre le azioni legali o le sanzioni dopo che il danno si è verificato. Studi e interventi mostrano che sviluppare competenze emotive nelle persone può contribuire a ridurre i comportamenti violenti, intervenendo già nelle fasi formative. Le iniziative di educazione emotiva sono quindi rivolte a bambini e adolescenti, con l'obiettivo di promuovere consapevolezza e gestione delle emozioni fin dalla giovane età.
La prevenzione della violenza non inizia nei tribunali, né quando il danno è già stato fatto. Inizia molto prima. Inizia nelle case, nelle scuole, nei contesti educativi in cui si impara – o non si impara – a dare un nome alle emozioni. L’educazione emotiva è uno strumento potentissimo eppure.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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